روسيا والصين تعرقلان مشروع إعلان أمريكي حول فنزويلا في مجلس الأمن

المصدر: ا ف ب

عطلت روسيا والصين، اليوم السبت، مشروع إعلان لمجلس الأمن الدولي، اقترحته الولايات المتحدة، يهدف إلى تقديم “دعم كامل” للبرلمان الفنزويلي بقيادة المعارض خوان غوايدو، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.

ونص مشروع القرار على إلزام البرلمان الفنزويلي، بإعادة الديمقراطية ودولة القانون، مع الإشارة إلى عدم شرعية الانتخابات الأخيرة في فنزويلا والتنديد بلجوء قوات الأمن إلى القوة ضد المتظاهرين.

وشطبت روسيا كافة فقرات الإعلان بدعم من الصين.

وقال مصدر دبلوماسي، إن “مشروع الإعلان تم دفنه”، في حين طلب مشروع قرار روسي إجراء حوار سياسي في فنزويلا؛ الأمر الذي اعتبرته واشنطن “غير مقبول”.

وبطلب من واشنطن، سيعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا، في وقت لاحق اليوم، بحضور وزيري الخارجية الفنزويلي والأمريكي.

وقال مصدر دبلوماسي، إن العديد من دول المنطقة طلبت إلقاء كلمة في الاجتماع.