أحكام بالسجن على 3 أشخاص خططوا لتفجير مسجد بكانساس الأمريكية

أصدر قاضٍ فدرالي أمريكي، أحكامًا بالسجن على 3 أشخاص؛ لإدانتهم بالتخطيط لتفجير مسجد في ولاية كانساس عام 2016.

وأعلن إريك ميلغرين، قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية السجن لمدد 25 و26 و30 عامًا، بحق كل من كورتيس آلين وجافين رايت وباتريك شتين؛ لضلوعهم في المخطط، حسب ما ذكرت وكالة “أسوشيتد برس”، السبت.

وأُدين الأشخاص الثلاثة، الذين وصفهم الادعاء بأنهم أعضاء في جماعة يمينية، في أبريل/ نيسان الماضي.

وحسب الادعاء، خطط الأشخاص الثلاثة لتفجير مسجد وشقق سكنية لمهاجرين صوماليين في مدينة “غاردن سيتي” بالولاية.

ووفقًا للادعاء، تم إحباط المخطط بناء على بلاغات تلقتها الشرطة من جماعة محلية، ولم يتم الكشف عما إذا كان المدانين الثلاثة يحملون الجنسية الأمريكية أم غيرها.