بسبب إغلاق الحكومة‎.. الاقتصاد الأمريكي يخسر 6 مليارات دولار

خسر الاقتصاد الأمريكي مالا يقل عن 6 مليارات دولار خلال الإغلاق الجزئي للحكومة الاتحادية بسبب توقف العمال عن الإنتاج والنشاط الاقتصادي المهدر، وفق ما أعلنته وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية العالمية يوم الجمعة.

وكان مجلسا النواب والشيوخ الأمريكيان قد وافقا على مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة من خلال توفير تمويل مؤقت للوكالات الاتحادية، ولكنه رفض منح الرئيس دونالد ترامب المبلغ الذي طلبه لتمويل بناء جدار على الحدود الأمريكية المكسيكية وهو 5.7 مليار دولار.

وتمت الموافقة بالإجماع على تمويل سلسلة من الوكالات الاتحادية حتى 10 شباط/ فبراير، وتم إعطاء الكونغرس وترامب 3 أسابيع للتفاوض على اتفاق بشأن أمن الحدود.

ومن المتوقع أن يوقّع ترامب على مشروع القانون ليصبح قانونًا على الفور.