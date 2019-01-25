إيران ترفض التفاوض مع فرنسا بشأن منظومتها الصاروخية

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، الجمعة، رفض بلاده التفاوض مع الحكومة الفرنسية بشأن المنظومة الصاروخية، معتبرًا أنّ “القوة الصاروخية الإيرانية ليست قابلة للتفاوض”.

وقال قاسمي، في بيان صحفي نشرته وسائل إعلام رسمية، إنّه “لا تفاوض مع المنظومة الصاروخية الدفاعية، وقد أبلغنا الجانب الفرنسي بذلك خلال المحادثات السياسية الجارية بين طهران وباريس”.

وتابع أنّ “قدرات الدفاع الصاروخي الإيرانية هي جزء من القدرة الدفاعية المشروعة، وضمان للأمن القومي للبلاد، استنادًا إلى مبدأ الردع، وعلى أساس تقييم حقيقي للتهديدات الموجودة، حيثما ترى أنها ضرورية”.

وبيَّن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنّ “بيع الأسلحة المتطورة والعدوانية على نطاق واسع من جانب الولايات المتحدة، وبعض البلدان الأوروبية، بما فيها فرنسا، عامل في تقويض الاستقرار والتوازن في المنطقة”.

وفيما يتعلّق بتهديد فرنسا بفرض عقوبات على طهران في حال رفضت التوصل إلى اتفاق بشأن المنظومة الصاروخية، قال قاسمي:”التهديد الفرنسي يخالف روح المحادثات السياسية والتعاونية بين البلدين”، مضيفًا أنّ “أيّ عقوبات جديدة تفرضها الدول الأوروبية ستقود إيران إلى تعديل تعاونها مع هذه الدول”.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، قال في وقت سابق من اليوم:”بدأنا مفاوضات صعبة للغاية مع إيران حول قدراتها الصاروخية، وإن لم تشهد هذه المفاوضات تطورًا سنفرض عقوبات إضافية على إيران”.