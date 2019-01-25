نائب عام مشهد الإيرانية يكشف سبب اعتقال الأمريكي “مايكل وايت”

كشف النائب العام في مدينة مشهد في إيران، غلام علي صادقي، عن سبب اعتقال السلطات الإيرانية للمواطن الأمريكي مايكل وايت.

وقال صادقي في تصريحات لوكالة أنباء “مهر” الإيرانية اليوم الجمعة: “إن هذا المواطن محتجز على ذمة قضية شكوى شخصية”، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

وأجاب صادقي عن سؤال الوكالة الإيرانية، إذا ما كانت هناك اتهامات تتعلق بالأمن، تلاحق المواطن الأمريكي في إيران، قائلًا: “إن هذا الأمر لا يزال قيد البحث، ولكن المسلم به حتى الآن هو أنه محتجز على ذمة قضية شخصية”.

وتابع نائب عام مشهد، أن “المواطن الأمريكي يقبع إلى الآن في المعتقل”، مضيفًا أن “السلطات القضائية سوف تُعلن نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها”.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز”، قد أفادت الإثنين 7 يناير/كانون الثاني الجاري، باعتقال السلطات الإيرانية في مدينة مشهد المواطن الأمريكي، مايكل وايت (46 عامًا)، الذي عرفته بأحد قدامى محاربي مشاه البحرية في الجيش الأمريكي.

وأكدت الخارجية الإيرانية في بيان لها صحة اعتقال طهران للمواطن الأمريكي، بينما لم تُعلن عن توقيت توقيفه بشكل محدد.