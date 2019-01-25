روسيا تعرض التوسط بين الحكومة والمعارضة في فنزويلا

ذكرت وكالة الإعلام الروسية، أن موسكو عرضت اليوم الجمعة، التوسط بين الحكومة والمعارضة في فنزويلا “إذا اقتضت الضرورة”، وقالت إنها مستعدة للتعاون مع كل القوى السياسية التي تتحلى بالمسؤولية.

وجاء ذلك بعد يوم من وصف موسكو لنيكولاس مادورو بأنه “الرئيس الشرعي لفنزويلا” وليس زعيم المعارضة خوان غوايدو الذي نصّب نفسه رئيسًا مؤقتَا للبلاد يوم الأربعاء، وحصل على تأييد من واشنطن ودول في أمريكا اللاتينية.

وطلبت الولايات المتحدة، أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا طارئًا السبت لمناقشة الوضع في فنزويلا، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية لوكالة “فرانس برس” الفرنسية.

كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، إلى “الحوار” في فنزويلا لمنع “تصعيد” يمكن أن يؤدي إلى “كارثة”.