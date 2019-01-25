أردوغان يتوقع “منطقة آمنة” بسوريا في غضون أشهر

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، إن بلاده تتوقع إقامة “منطقة آمنة” في سوريا على الحدود معها في غضون بضعة أشهر، وإلا ستضطر لإقامتها بمفردها.

وكان أردوغان قد قال في وقت سابق، إنه والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقشا إقامة أنقرة لمنطقة آمنة بعمق 20 ميلا في سوريا على الحدود، وذلك بعد قرار ترامب سحب جميع القوات الأمريكية من سوريا والبالغ قوامها 2000 جندي.

وذكر أردوغان في كلمة بإقليم أرضروم بشرق تركيا، إن المنطقة يجب أن “تهدف إلى حماية بلدنا من الإرهابيين وليس حماية الإرهابيين إلى جانب حدودنا”. وأضاف أن “المنطقة يجب إقامتها في غضون بضعة أشهر”.

وتابع “بخلاف ذلك سنقيم بالتأكيد هذه المنطقة الآمنة أو العازلة بأنفسنا.. توقعنا الوحيد من حلفائنا هو تقديم الدعم اللوجيستي لجهود تركيا”.

وقال إن “اتفاقا مبرما مع سوريا عام 1998 يسمح لتركيا بدخول الأراضي السورية عندما تواجه تهديدات”.