إسرائيل “توبخ” سفيرة إيرلندا لتجريم بلادها بيع بضائع المستوطنات

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إنها وبخت اليوم الجمعة، السفيرة الإيرلندية في تل أبيب، إليسون كيلي، بعد تبني مشروع قانون يجرم بيع منتجات في إيرلندا، صنعت في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية.

وقالت وزارة الخارجية، في تصريح مكتوب، إنه “تم استدعاء سفيرة إيرلندا، إليسون كيلي، هذا الصباح لتوبيخ غاضب من وزارة الخارجية على خلفية مشروع قانون”، وصفته الوزارة بـ”الفاضح”.

وأضافت: “تم التوضيح للسفيرة أنه ستكون للتشريع المنافق والمعادي للسامية تداعيات خطيرة على العلاقات بين إسرائيل وإيرلندا ومكانتها في المنطقة إذا ما تم إقراره نهائيًا”.

وكان البرلمان الإيرلندي أقر مبدئيًا أمس الخميس مشروع قانون يجرم بيع منتجات في إيرلندا صنعت في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت صحيفة” الجروزاليم بوست” الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إن البرلمان الإيرلندي صادق أمس (الخميس) على تمرير القانون بأغلبية 78 مقابل معارضة 45 وامتناع 3 عن التصويت.

وأضافت أن تمرير القانون يجعل من إيرلندا “أول دولة في الاتحاد الأوروبي تجرم النشاط التجاري داخل حدود عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية ومرتفعات الجولان”.

وتابعت، “في البداية كان يعتقد أن الحكومة الإيرلندية ستكون قادرة على قتل مشروع القانون، ولكن التشريع اكتسب قوة. ولا يزال المسؤولون الإسرائيليون يستكشفون الاحتمالات لمعرفة ما إذا كان هناك مسار للحكومة الإيرلندية لإحباط مشروع القانون، ولكن لا توجد ضمانات ولا يوجد الكثير من التفاؤل”.

وكان مجلس الشيوخ الإيرلندي (الغرفة الثانية) صادق على قانون مشابه العام الماضي.

ويجرم القانون من يتعامل مع البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي العربية المحتلة عام 1967 بما فيها الأراضي الفلسطينية ومرتفعات الجولان.