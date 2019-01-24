واشنطن تطلب اجتماعًا لمجلس الأمن السبت لمناقشة الوضع في فنزويلا

طلبت الولايات المتحدة أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا طارئًا السبت لمناقشة الوضع في فنزويلا، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية الخميس.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن المصادر، التي لم تسمها، قولها: “إن واشنطن عبّرت عن الأمل بعقد اجتماع علني رغم معارضة روسيا لاجتماع يتناول موضوعًا داخليًا في فنزويلا، ولا يشكل في رأيها تهديدًا للسلام والأمن الدوليين”.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، إلى “الحوار” في فنزويلا لمنع “تصعيد” يمكن أن يؤدي إلى “كارثة”.

وتصاعدت الأزمة في فنزويلا بعدما أعلن رئيس البرلمان خوان غوايدو نفسه رئيسًا بالنيابة بدلًا من الرئيس نيكولاس مادورو الذي أعلن قطع علاقات بلاده مع واشنطن ردًا على اعترافها بغوايدو رئيسًا.