إيران تتهم روسيا بتعطيل منظومة إس 300 أثناء الهجمات الإسرائيلية على سوريا‎

وجّه رئیس لجنة الأمن القومي والسیاسة الخارجیة في مجلس الشورى الإيراني، حشمت الله فلاحت بیشه، اتهامًا مباشرًا لروسيا بتعطيلها أنظمة الدفاع الجوي الروسیة “S-300” وذلك تزامنًا مع كل هجوم إسرائيلي على دمشق.

وقال حشمت الله فلاحت بیشه، بعد عودته من أنقرة في مقابلة مع وكالة “إرنا”: “هناك نقد جاد یوجه إلى روسیا، التي لو كانت تفعل عمل المنظومة الجوية لما تجرأت إسرائيل على القيام بهجماتها بهذه السهولة”، معتبرًا أن هناك تنسيقًا واضحًا بين موسكو وتل أبيب عند تنفيذ أي ضربة داخل الأراضي السورية.

وأضاف فلاحت بیشه في جزء آخر من تصریحاته أنه كان متواجدًا في أحد مواقع الهجمات بعد ساعات فقط من تنفيذها، متهمًا إسرائيل بإعطاء أرقام ومعلومات غير دقيقة وبأن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين مجرد تخرصات بحسب تعبيره.

وكانت روسيا قد زودت دمشق بمنظومة الدفاع الجوي S300 وذلك بعد سنوات من تأخير الصفقة نتيجة ضغوط إسرائيلية، إلا أن الهجوم القريب من قواعد روسيا العسكرية والجوية في الساحل السوري والذي أدى إلى إسقاط طائرة على متنها عشرات الجنود الروس، دفع بموسكو إلى المباشرة بنشر هذه المنظومة فوق الأراضي السورية، ولم يتم استخدامها حتى الآن رغم الهجمات الإسرائيلية المتكررة على مناطق عسكرية حساسة إضافة إلى مطار دمشق الدولي.