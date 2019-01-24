عقوبات أمريكية جديدة على كيانات مرتبطة بإيران

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات على أربع منظمات، قالت إنها مرتبطة إما بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، أو شركة “إير ماهان” المدرجة على قائمة العقوبات.

وقالت وزارة الخزانة، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، إنها فرضت عقوبات على “لواء فاطميون، وشركة فلايت ترافل ومقرها أرمينيا، وشركة قشم إير فارس للطيران، ولواء زينبيون”.

وسبق أن توعد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قبل أسابيع، بأن واشنطن “ستضاعف جهودها الدبلوماسية والتجارية من أجل زيادة الضغط على إيران”.

وأضاف أن قرار سحب قوات الولايات المتحدة من سوريا، لن يعرض جهود مواجهة التهديدات في المنطقة للخطر، التي قال إن مصدرها تنظيم داعش وإيران.