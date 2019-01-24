انتخاب “السلطان أحمد شاه” ملكًا جديدًا لماليزيا (فيديو)

اختار أعضاء الأسر الملكية الماليزية، اليوم الخميس، السلطان عبدالله السلطان أحمد شاه، ملكًا جديدًا للبلاد، بعد تنازل سلفه المفاجئ عن العرش.

وقال حامل الأختام الملكية في بيان، إن “السلطان عبدالله، الذي يبلغ من العمر 59 عامًا، وهو سلطان ولاية بهانج، سيتولى العرش رسميًا، يوم 31 يناير/ كانون الثاني، لولاية تستمر 5 سنوات”.

وماليزيا ملكية دستورية، ومنصب الملك شرفي بشكل كبير. وموافقته لازمة لتعيين رئيس الوزراء وكثير من المسؤولين الكبار.

تسمية سلطان عبدالله سلطان أحمد شاه ملكا جديدا لـ #ماليزيا، إثر التنحي التاريخي لسلطان محمد الخامس، الذي تنازل عن منصبه بشكل غير متوقع بعد عامين فقط من توليه العرش، إثر زواجه من ملكة جمال روسية سابقة#إرم_نيوز #Malaysia pic.twitter.com/f9g0RSY4er — إرم نيوز (@EremNews) January 24, 2019

وتتناوب الأسر الملكية التسع الجلوس على عرش ماليزيا، ويكون اختيار الملك بتصويت يجريه مجلس الحكام المؤلف من الأسر التسع التي يرأس أكثرها سلاطين.

وهذا هو دور رئيس أسرة بهانج الملكية لتولي العرش بدلًا من السلطان محمد الخامس، حاكم ولاية كيلانتان.

وتنحى السلطان محمد الخامس، هذا الشهر، بعد عامين فقط من توليه عرش البلاد، ليصبح أول سلطان يتنحى قبل انتهاء فترة ولايته.

ولم يقدم سببًا لتنحيه، الذي جاء بعد ظهور صور على مواقع التواصل الاجتماعي، في ديسمبر/ كانون الأول، يفترض أنها لزواجه في روسيا. وأفادت منشورات بأن العروس هي أوكسانا فويفودينا الفائزة بلقب ملكة جمال موسكو في عام 2015.

وتولى الملك الجديد، السلطان عبدالله، منصب سلطان بهانج الأسبوع الماضي، خلفًا لوالده المريض.

والسلطان عبدالله عضو في المجلس الإشرافي غير التنفيذي بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، وهو أيضًا رئيس الاتحاد الآسيوي لهوكي الجليد.