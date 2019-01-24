ماكرون: أوروبا تدعم “إعادة الديمقراطية” في فنزويلا‎

المصدر: أ ف ب

أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس، بما سمّاه “شجاعة مئات الآلاف من الفنزويليين الذين يتظاهرون من أجل حريتهم” في مواجهة “الانتخاب غير الشرعي لنيكولاس مادورو”، مؤكدًا أن أوروبا “تدعم إعادة الديمقراطية” إلى البلد.

وكتب ماكرون في تغريدة على توتير، “بعد انتخاب نيكولاس مادورو غير الشرعي في أيار/مايو 2018، تدعم أوروبا استعادة الديمقراطية”.

وجاء في التغريدة “أحيي شجاعة مئات الآلاف من الفنزويليين الذين يتظاهرون من أجل حريتهم”، بعد إعلان رئيس البرلمان خوان غوايدو نفسه “رئيسًا” لفنزويلا في مواجهة مادورو الذي يحظى بدعم الجيش.

إسبانيا: الانتخابات هي الحل “الوحيد”

وبدورها، اعتبرت الحكومة الاسبانية الخميس، أن تنظيم انتخابات جديدة هو “المخرج الوحيد” لفنزويلا، بعد إعلان زعيم المعارضة خوان غوايدو نفسه “رئيسًا” وسط احتجاجات مناهضة للحكومة.

وقال وزير الخارجية الإسباني جوزيب بوريل “يجب أن نحول دون تدهور الوضع. هذا يتطلب بلا شك عملية تدخل لضمان أن السبيل الوحيد للخروج منه هو الانتخابات”.