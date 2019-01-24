وزير الخارجية التركي: لدينا القدرة على إقامة منطقة آمنة في سوريا وحدنا

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الخميس، إن بلاده لديها القدرة على إقامة “منطقة آمنة” في سوريا بمفردها، لكنها لن تستبعد الولايات المتحدة أو روسيا أو أي دول أخرى تريد أن تتعاون في هذه المسألة.

واضاف جاويش أوغلو، في مقابلة مع قناة الخبر، أنه “ما من شيء مؤكد بعد بشأن إقامة منطقة آمنة في شمال سوريا، لكنَّ هناك توافقًا في وجهتي النظر التركية والأمريكية باستثناء بضع نقاط”.

وتابع أن “مناقشات بدأت بين تركيا والولايات المتحدة بشأن من سيكون في إدارة مدينة منبج السورية الخاضعة حاليًّا لسيطرة مقاتلين متحالفين مع قوات كردية مدعومة من الولايات المتحدة”.‎

وفي سياق آخر، أكد أوغلو، أن “تركيا وروسيا لديهما التوجه ذاته فيما يتصل بالحل السياسي في سوريا باستثناء مسألة بقاء الرئيس بشار الأسد في منصبه”.

ومضى قائلًا، إن تركيا تجري اتصالًا غير مباشر مع الحكومة السورية، ولم يذكر أيَّ تفاصيل.