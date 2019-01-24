بومبيو: لن نسحب الدبلوماسيين الأمريكيين من فنزويلا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن بلاده لا ترى شرعيةً في الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ولن تسحب دبلوماسييها من فنزويلا بناءً على طلب مادورو.

وأوضح بومبيو في بيان، أن “الولايات تدعم رئيس البرلمان الفنزويلي خوان جوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسًا مؤقتًا للبلاد”.

وتابع قائلًا: “مستعدون لدعم استخدام الرئيس جوايدو صلاحياته الدستورية، وتشكيله حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد”.

وأعرب عن امتنانه من تصريح جوايدو الذي رد على مادورو، وأكد إمكانية بقاء الدبلوماسيين الأمريكيين في فنزويلا.

وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل علاقاتها الدبلوماسية مع الحكومة التي سيشكلها جوايدو. وأردف قائلًا: “الولايات المتحدة تعتقد بأن إدارة الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو لا تمتلك صلاحية قانونية لقطع العلاقات الدبلوماسية بين كاراكاس وواشنطن، أو الطلب من الدبلوماسيين الأمريكيين مغادرة البلاد”.

وأعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أمس الأربعاء، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، واتهمها بالتدبير لمحاولة انقلاب ضده، وأمهل مادورو الدبلوماسيين الأمريكيين 72 ساعة لمغادرة البلاد.

وأعلن جوايدو، أمس الأربعاء، نفسه رئيسًا مؤقتًا لفنزويلا في خطوة أيدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي سارع بالاعتراف بالأخير.

وأدى مادورو اليمين الدستورية، قبل أيام، إثر فوزه بفترة ولاية جديدة مدتها 6 سنوات في انتخابات رئاسية جرت في 20 أيار/مايو 2018، لكن منافسيه الرئيسيين رفضوا نتائج الانتخابات معتبرين أن “مخالفات واسعة النطاق” شابتها.