كيم يبدي “ارتياحه الكبير” بعد تلقيه رسالة من ترامب

المصدر: أ ف ب

أبدى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون “ارتياحه الكبير” بعد تلقيه رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الخميس.

ويأتي ذلك مع اقتراب عقد قمة جديدة بين الزعيمين أواخر شباط/ فبراير المقبل، والتي بدأ كيم “تحضيرات تقنية جيدة لها” بحسب الوكالة.

وسلمت الرسالة لكيم من نائبه كيم يونغ شول الذي كان التقى ترامب في البيت الأبيض الأسبوع الماضي.

وأشارت الوكالة إلى أن كيم “أثنى على الرئيس ترامب لإظهاره اهتمامًا كبيرًا بالقمة الثانية” المزمع عقدها بينهما.

وكان كيم وترامب التقيا للمرة الأولى في حزيران/ يونيو 2018 في سنغافورة. ووقعا حينها وثيقة صيغت بشكل عام يتعهد فيها كيم بالعمل على “نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية”.

وقال ترامب السبت الماضي إنه تم تحديد مكان القمة المقبلة دون تقديم مزيد من التفاصيل.