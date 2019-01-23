مقتل 5 أشخاص إثر إطلاق نار داخل بنك في فلوريدا

قتل 5 أشخاص على الأقل يوم الأربعاء، في إطلاق نار داخل بنك في بلدة صغيرة وسط فلوريدا.

وقال كارل هوجلوند قائد شرطة بلدة “سيبرينغ” في مؤتمر صحفي إن المشتبه به، الذي تم تعريفه باسم زيفين زافير (21 عامًا)، دخل بنك “صن تراست” في البلدة التي تبعد نحو 152 كيلومترا جنوب أورلاندو، بعد الساعة 12:30 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة وشرع في إطلاق النار.

وذكرت السلطات أن زافير اتصل بالشرطة وقال إنه أطلق النار داخل البنك.

وقالت الشرطة إنه بعد فشل محاولات لإقناعه بمغادرة البنك، دخلت فرقة من القوات الخاصة إلى المبنى وواصلت التحدث مع المسلح، إلى أن استسلم بعد ذلك.

ولم ترد تفاصيل بشأن الضحايا. ولم يتضح إن كانت هناك إصابات أخرى في البنك.