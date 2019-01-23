الحكومة الألمانية تطالب إيران بالإفراج عن ناشطيْن

طالبت مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية، بيربل كوفلر، الأربعاء، السلطات الإيرانية، بضرورة الإفراج عن ناشطين بارزين جرى إعادة اعتقالهما يوم الأحد الماضي.

وكتبت كوفلر في حسابها الرسمي على “تويتر”، بشأن إعادة اعتقال الناشط العمالي الإيراني البارز إسماعيل بخشي والناشطة المدنية سبيده قليان، بعدما حثن السلطات على إطلاق سراحهما من السجن: “المظاهرات السلمية والحقوق النقابية هي من حقوق العمال”.

وأبدت كوفلر دعمها للإضراب الذي ينظمه عمال مصنع قصب السكر في مدينة الشوش العربية التابعة لمحافظة خوزستان جنوب إيران منذ أشهر للمطالبة بحقوقهم ودفع رواتبهم المتأخرة من عدة أشهر في ظل تجاهل الحكومة لمطالبهم.

وقالت إنّ “إسماعيل بخشي وسبيدة قليان، دعما إضراب عمال مصنع قصبرالسكر، ويحق للعمال التظاهر السلمي والتنظيم النقابي، يجب الافراج عن بخشي قليان من الحجز!”.

وألقي القبض على إسماعيل بخشي وسبيده قليان، مساء الأحد الماضي، بعد يوم واحد من بث “اعترافات” على التلفزيون الإيراني الرسمي، ادعت السلطات فيها إن “الناشطين كانا يعملان مع جهات خارجية لاستهداف الأمن القومي وإثارة الإضطرابات”.

فيما غردت الناشطة المدنية والاجتماعية “سبيدة قليان”، عبر حسابها في تويتر إن الاعترافات أخذت تحت التعذيب.