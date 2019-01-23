دبلوماسي إيراني يعترف بأنشطة بلاده الإرهابية في الخارج‎

اعترف السفير الإيراني السابق في ألمانيا، علي ماجدي، الأربعاء، بضلوع بلاده في أنشطة إرهابية في الخارج ضد المعارضة.

وقال ماجدي، في مقابلة مع وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إيسنا”، في معرض إشارته إلى تقارير أوروبية عن تورط النظام الإيراني في الاغتيال والتجسس ضد معارضيه: “هناك أدلة ووثائق لدى الدول الأوروبية على الأنشطة ضد المعارضين في الخارج”.

وأضاف: “الأوروبيون يشتكون من أنشطة النظام الإيراني بالخارج، وقد قدّموا لنا أدلة واضحة ووثائق لا يمكن إنكارها بسهولة عن تورط النظام في عمليات اغتيال وتجسس ضد معارضيه بالخارج”.

وفي المقابل، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان نشرته مساء اليوم رفضها للتصريحات التي أوردها السفير السابق في ألمانيا.

وقالت إن “من الضروري أن نؤكد أن ما ورد على لسان السفير الإيراني السابق علي ماجدي الذي عاد إلى طهران بسبب شموله بقانون التقاعد الجديد، هي آراء شخصية ولا تعبر عن موقف وزارة الخارجية في الجمهورية الإسلامية”.