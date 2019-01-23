الشرطة الإيرانية تعلن إحباط “تفجير انتحاري” شمال البلاد

قالت الشرطة الإيرانية إنها أحبطت، مساء الأربعاء، هجومًا انتحاريًا في إحدى محطات الوقود في مدينة “لنغرود” شمال البلاد.

ونقلت وكالة أنباء “مهر” الحكومية، عن مساعد قائد قوات الشرطة في محافظة جيلان، العقيد رسول زادة، قوله إنّ “قوات الشرطة تلقت معلومات أثناء محاولة شخص يرتدي حزامًا ناسفًا تفجير نفسه في محطة الخميني للوقود في مدينة لنغرود، مساء اليوم الأربعاء”.

وأضاف أنّ “الشرطة تمكنت من إصابة الانتحاري بجراحٍ في إحدى قدميه وقامت باعتقاله”، مشيرًا إلى أنّه “يبلغ من العمر 30 عامًا، وقد أثار الرعب والخوف في نفوس المواطنين الذين كانوا يقفون في محطة تعبئة الوقود”.

ولفت المسؤول الأمني الإيراني إلى أنّه “تم نقل المشتبه به إلى أحد مستشفيات مدينة لنغرود لتلقي العلاج، وإجراء التحقيقات معه فور تحسن حالته”.

ومدينة لنغرود تابعة لمحافظة جيلان شمال إيران، ويبلغ عدد سكان هذه المدينة نحو 80 ألف شخص.