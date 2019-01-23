نتنياهو يسخر من سليماني ويدعوه لحماية القواعد الإيرانية بسوريا (فيديو)

سخر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، من قائد وحدة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، داعيًا إياه إلى حماية القواعد العسكرية الإيرانية بدلًا من محاولة التدخل في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية المقررة في أبريل/نيسان المقبل.

وقال نتنياهو في تغريدة عبر حسابه الرسمي عبر “تويتر” وهو يخاطب الجنرال قاسم سليماني “بدلًا من التدخل في الانتخابات الإسرائيلية، من الأفضل النظر إلى وضع القواعد الإيرانية التي يحاول بناءها في سوريا”.

وتابع نتنياهو “ما دمت أشغل منصب رئيس الحكومة، لن نتوقف عن القتال ضدهم”.

بدلا من التدخل في الانتخابات, من الأفضل لسليماني أن يفحص أوضاع القواعد الإيرانية التي هو يحاول إنشاءها في سوريا. سياستنا واضحة ولن تتغير. نحن مصممون على منع التموضع العسكري الإيراني بسوريا الموجه ضد دولة إسرائيل. pic.twitter.com/qb9jLRwV0V — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) January 23, 2019

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية في التاسع من أبريل/نيسان المقبل، وفي وقت سابق من اليوم، نقلت صحيفة “الجريدة” الكويتية عن مصادر أن “قائد قوات القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني قال للقادة الإيرانيين إن الضربات العميقة داخل الأراضي الإسرائيلية يمكن أن تسقط نتنياهو في انتخابات 9 أبريل/نيسان المقبل”.

وذكرت الصحيفة بأن سليماني زار في 18 كانون الثاني/ يناير الحالي بلدة “الغارية الشرقية” جنوب سوريا في محافظة درعا، قريبة من معبر نصيب الحدودي مع الأردن، وتقع 40 كم من خط وقف النار في هضبة الجولان.

وقالت الصحيفة إن سليماني اعتبر أن الطريقة الوحيدة لوقف العمليات الإسرائيلية ضد سوريا هي الرد عليها بثلاث صواريخ مقابل كل صاروخ، ومحاولة إسقاط الطائرات الإسرائيلية لو حلقت في الأجواء اللبنانية، مؤكدا ضرورة الضغط على الحكومة السورية حتى ترد على إسرائيل، خصوصًا بعد إعلان نتنياهو مسؤولية إسرائيل عن الهجمات.

وأشارت تقارير إلى أن القصف الصاروخي استهدف مواقع عسكرية إيرانية في سوريا ليلة الاثنين الماضي أدت إلى مصرع ما لا يقل عن 12 من قوات فيلق القدس التي يقودها سليماني، فيما أعلنت الخارجية الإيرانية عبر المتحدث باسمها بهرام قاسمي، اليوم الأربعاء، أنها لا تمتلك معلومات مؤكدة عن عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي.