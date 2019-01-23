طهران تعلّق على الغارات الإسرائيلية ضد فيلق القدس الإيراني في سوريا‎

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، إن طهران لا تمتلك أي معلومات عن حجم الخسائر في صفوف القوات الإيرانية المتواجدة في سوريا نتيجة الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع عسكرية تابعة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بسوريا.

وأوضح قاسمي خلال محادثة هاتفية مع قناة “خبر” الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن بلاده لا تمتلك معلومات عن الهجوم الإسرائيلي، وما إذا كانت قد استهدفت المستشارين العسكريين الإيرانيين من قوات فيلق القدس، مضيفًا “ليس لدينا أي معلومات عن الخسائر الإيرانية”.

وجدد قوله إن “الوجود الإيراني في سوريا يشمل مستشارين فقط، وليس لدينا منشآت عسكرية في سوريا”.

وكانت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، ذكرت يوم أمس الثلاثاء، أن 12 جنديًا من القوات العسكرية الإيرانية المتواجدة في سوريا قتلوا خلال غارات جوية إسرائيلية يوم الأحد الماضي، على مطار دمشق الدولي.

وقالت الصحيفة في موقعها، كما تناقلت ذلك مواقع إيرانية، إن “12 جنديًا إيرانيًا قتلوا في الهجمات الإسرائيلية في سوريا”.

من جانبه، ذكر موقع “جويا” الإيراني الإخباري المعارض، أن سبعة عناصر من قوات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قتلوا في الهجمات الإسرائيلية، دون أن تعلن وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية عن حجم الخسائر.

وضربت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي أهدافًا عسكرية إيرانية وسورية وبطاريات للدفاع الجوي ومواقع لقوات القدس في سوريا مساء يوم الإثنين الماضي.

وشملت الأهداف العسكرية التابعة لقوة القدس مواقع تخزين الأسلحة، وموقعًا في مطار دمشق، وموقعًا للاستخبارات الإيرانية، ومعسكر تدريب إيرانيًا.