السجن 6 سنوات لزوج الناشطة الإيرانية المسجونة “نسرين ستوده”

المصدر: ا ف ب

حكمت محكمة إيرانية، اليوم الأربعاء، على زوج ناشطة معروفة في حقوق الإنسان مسجونة في طهران، بالسجن 6 سنوات بتهمة “التآمر ضد الأمن القومي”، بحسب محاميه ووكالة الأنباء الطلابية (ايسنا).

وقال المحامي محمد مغيمي: إن زوج المحامية الإيرانية نسرين ستوده، علي رضا خندان، “حُكم عليه بالسجن 5 سنوات للتآمر ضد الأمن القومي، وسنة للدعاية ضد النظام”.

وأضاف أن علي رضا “مُنع من مغادرة إيران لعامين، وممارسة أي نشاط على مواقع التواصل الاجتماعي أو الانضمام إلى حزب سياسي”.

وأصدرت ما تسمى المحكمة الثورية في طهران هذا الحكم وحكمًا مماثلًا على الناشط الحقوقي فرهد ميسمي بالتهم نفسها، بحسب (ايسنا).

وقال المحامي الذي يمثلهما إن الرجلين سيستأنفان الحكم، وأوقف خندان في شهر أيلول/سبتمبر، وأفرج عنه بكفالة في شهر كانون الأول/ديسمبر، خلافًا لميسمي الذي اعتقل في شهر تموز/يوليو.

وأوقفت زوجة خندان في شهر حزيران/يونيو 2018، وأبلغت في حينها بأنه حكم عليها “غيابيًا” بالسجن خمس سنوات بتهم تجسس. وبدأ القضاء الإيراني محاكمة جديدة للمحامية البالغة 55 من العمر في تهم أخرى لم تحدد.

وستوده التي نالت في عام 2012 جائزة سخاروف لحرية الفكر من البرلمان الأوروبي، أمضت 3 سنوات في السجن بين عامي 2010 و2013 بتهمتي ممارسة “أنشطة ضد الأمن القومي” و”الدعاية ضد النظام”، بعد أن دافعت عن معارضين موقوفين خلال تظاهرات في 2009؛ احتجاجًا على إعادة انتخاب الرئيس المحافظ السابق محمود أحمدي نجاد.