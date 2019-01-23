إيران تفصل أكثر من 66 ألف موظف حكومي خلال عام

فصلت الحكومة الإيرانية أكثر من 66 ألف موظف خلال عام واحد من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية ضمن إجراءات تهدف إلى مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، وفق ما أظهرته تقارير محلية.

وأظهرت التقارير أن الوزارة الأكثر فصلًا وطردًا للموظفين كانت وزارة التربية والتعليم.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (ISNA) ، أن 66 ألفًا و740 موظفًا فصلوا خلال عام واحد في سياق إجراءات الادخار في إيران، مضيفة أن “وزارة التربية والتعليم فصلت 35 ألف موظف، كما فصل 8 آلاف شخص في وزارة النفط، و7 آلاف و654 شخصًا من وزارة التعدين والتجارة”.

وأوضحت الوكالة أن “عمليات فصل الموظفين الواسعة جاءت كجزء من برنامج التنمية السادس للحكومة الإيرانية”، منوهة إلى أن ” بأن ممارسات مماثلة قد تم إجراؤها وأن معايير الفصل لم تذكر”.

وفي إيران، حيث يستند معظم دخل الدولة على النفط الذي تعرض إلى عقوبات أمريكية صارمة دخلت حيز التنفيذ مطلع نوفمبر الماضي، وأدى إلى ضعف الإنتاج والقطاع الخاص وزيادة البطالة، بينما تقول الحكومة الإيرانية إن “هناك فائضًا من الموظفين في دوائر الدولة”.

ومع ذلك، تشير الدراسة الاستقصائية عن حالة الانسحاب من القوى العاملة في الوزارات إلى أن وزارة الصناعة والتعدين والتجارة كان لها أكبر حصة في الانسحاب بنسبة 14.5 في المائة.

وتقول حكومة الرئيس حسن روحاني أنها ملتزمة بتطبيق المادة (28) من الخطة السادسة للتنمية والإصلاح الإداري وتقليل حجم الإنفاق العام في البلاد، والاستغناء عن بعض النفقات والوظائف غير الضرورية.