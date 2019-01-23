أفغانستان: مقتل قيادي في طالبان دبر هجومًا مميتًا على قاعدة عسكرية

قالت المديرية الوطنية للأمن، وهي جهاز المخابرات الرئيسي في أفغانستان، إنها قتلت قياديًا في حركة طالبان كان العقل المدبر لهجوم مميت على قوات أفغانية في قاعدة عسكرية في إقليم ميدان وردك وسط البلاد الأسبوع الجاري، وفق ما ذكره مسؤولون محليون اليوم الأربعاء.

وقالت مديرية الأمن إن القيادي، الذي اكتفت بالإشارة إليه باسم “نعمان”، قتل في غارة جوية مساء أمس الثلاثاء.

وأضافت في بيان “جرى استهداف نعمان مع سبعة آخرين بعد أن تعرفت قوات من المديرية عليهم خلال مهمة.. ستلاحق المديرية الجماعة الإرهابية وستقتل كل أفرادها”.

ولم يتسن على الفور الحصول على تأكيد لمقتل القيادي من مسؤولين في طالبان.

وقالت المديرية أمس الثلاثاء، إن 36 شخصًا قتلوا، وأصيب 58 آخرون في الهجوم الذي شنته طالبان يوم الإثنين الماضي، لكن هذه الأعداد كانت أقل مما أعلنته مصادر حكومية وأمنية أخرى.

وكان مصدر كبير في وزارة الدفاع، قد صرح الإثنين الماضي بأن 126 من قوات الأمن الأفغانية لقوا حتفهم.

وقال مسؤولان أمنيان كبيران في العاصمة كابول أمس، إن 72 شخصًا على الأقل تدربهم المديرية الوطنية للأمن قتلوا، وأصيب 38 آخرون بإصابات خطيرة.