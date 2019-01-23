250 سجينًا يضربون عن الطعام.. بولا يعقوبيان تتضامن مع النائبة التركية المعتقلة في تركيا ليلى غوفين

أعلن أكثر من 250 سجينًا سياسيًا تركيًا إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، تضامنًا مع النائب التركي ليلى كوفين المضربة عن الطعام في السجن منذ 78 يومًا.

ونقلت ذلك شبكة “بي بي سي”، تزامنًا مع دخول ناشطين لبنانيين في مجال حقوق الإنسان دائرة المعارضة الدولية المتوسعة للنهج التركي في قمع الحريات السياسية.

وقالت “بي بي سي” إن وزارة العدل التركية رفضت التعقيب على أسئلة بشأن الحالة الصحية المتردية للنائب، الكردية ليلى كوفين، المُضربة عن الطعام في حالة صحية متردية استدعت مرابطة سيارة إسعاف أمام السجن تحسبًا لاحتمالات وفاتها.

وأوقفت السلطات التركية غوفين، النائب عن حزب الشعب الديمقراطي في 20 يناير 2018؛ على خلفية انتقادها عملية عسكرية ضد المقاتلين الأكراد شمال سوريا، علمًا أن رئيس حزب الشعب، صلاح الدين دميرتاش مسجون منذ عام 2016.

#بولا_يعقوبيان خلال المؤتمر الصحفي تضامنا مع #ليلى_غوفان: على العالم الحر أن يتحرك ومن العار ان لا نصرخ صرخة حق وحرية @PaulaYacoubian pic.twitter.com/LTWY0ieFz8 — Paula Yacoubian Office (@office_paula) January 22, 2019

النائب اللبناني بولا يعقوبيان

وبالتزامن مع مظاهرات حاشدة شهدتها مدينة ديار بكر في وقت سابق من الأسبوع الحالي؛ احتجاجًا على إدامة الاعتقال السياسي للنائب غوفين، نظمت رابطة “نوروز” الثقافية والاجتماعية اللبنانية مؤتمرًا صحفيًا شاركت فيه النائب في البرلمان اللبناني بولا يعقوبيان، التي وجهت نداء للقوى السياسية بالوقوف مع غوفين، ومع آلاف المعتقلين السياسيين في السجون التركية.