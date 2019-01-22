مقتل جندي أمريكي في أفغانستان هو الثاني هذا العام

المصدر: أ.ف.ب

أعلن الحلف الأطلسي مقتل جندي أمريكي في أفغانستان الثلاثاء، هو الثاني الذي يسقط هذا العام جراء النزاع الدائر في البلاد.

وأعلنت قوة “الدعم الحازم” التابعة لحلف شمال الأطلسي في أفغانستان في بيان أن “الحادثة قيد التحقيق”.

وأورد بيان الحلف الأطلسي “تماشيا مع سياسة وزارة الدفاع الأمريكية لن يتم الإفصاح عن اسم الجندي الذي قتل خلال أدائه واجبه بانتظار مرور 24 ساعة على تبليغ ذويه”.

ويأتي ذلك بعد وفاة جندي أمريكي كان نقل إلى ألمانيا لمعالجته من جروح أصيب بها في وقت سابق من الشهر الحالي.

وكان البنتاغون أعلن الجمعة أن السرجنت كاميرون ميدوك قد توفي “متأثرا بجروح أصيب بها إثر تعرّضه لإطلاق نار من سلاح خفيف خلال عمليات قتالية” في ولاية بدغيس في 13 كانون الثاني/يناير.

وقُتل أكثر من 2400 جندي أمريكي في أفغانستان منذ غزو الولايات المتحدة للبلاد في 2001 لإطاحة حكم طالبان.