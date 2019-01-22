إثيوبيا تعفو عن 13 ألفًا متهمين بالخيانة والإرهاب

أصدرت إثيوبيا عفوًا عن أكثر من 13 ألف شخص خلال الأشهر الستة الماضية كانوا قد اتُّهموا، أو أُدينوا بالخيانة، أو الإرهاب، وفق ما ذكرته وسائل إعلام تابعة للدولة اليوم الثلاثاء.

وكانت الحكومة السابقة قالت إن نحو 30 ألف شخص، منهم طلاب، وزعماء معارضون، وصحفيون، ومدوّنون، اعتُقلوا في أعقاب احتجاجات واسعة النطاق اندلعت العام 2015.

وبعد تولّي الإصلاحي أبي أحمد رئاسة الوزراء في نيسان/أبريل الماضي، بدأ بنزع فتيل التوترات المستمرة منذ فترة طويلة مع إريتريا المجاورة، وعرض عفوًا على مدى ستة أشهر لمن احتُجزوا بناءً على مواد قانون مكافحة الإرهاب الذي يقول منتقدون إنه يُجرّم المعارضين.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبية (فانا) نقلًا عن بيان من مكتب المدعي العام:”إن 13200 شخص في الإجمال حصلوا حتى الآن على وثائق إعفاء”.

وبالإضافة إلى إطلاق سراح سجناء سياسيين، أعاد البرلمان في حزيران/يونيو الماضي صفة الشرعية لجماعتين انفصاليتين، هما: جبهة تحرير أورومو، والجبهة الوطنية لتحرير أوجادين، وكذلك إلى حركة (جينبوت 7) المعارضة في المنفى، والتي كانت جميعها تعد في السابق جماعات إرهابية.

وتُجري الحكومة في الوقت الراهن مشاورات مع ساسة معارضين، وجماعات من المجتمع المدني، لتعديل قانون مكافحة الإرهاب.