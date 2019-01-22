نائب الرئيس الأمريكي للمعارضة الفنزويلية: “نحن معكم”

المصدر: ا ف ب

أكّد نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، الثلاثاء، لمعارضي الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، دعم واشنطن عشية تظاهرات مناهضة للحكومة الأربعاء.

وكتب بنس على تويتر: “في وقت يحاول أهل فنزويلا الطيبون جعل أصواتهم مسموعة غدًا، نيابة عن الشعب الأمريكي، فإننا نقول نحن معكم”.

وتابع: “نقف معكم وسنظل معك حتى يتم استعادة الديمقراطية”.

ومن المؤكد أنّ يثير دعم الولايات المتحدة غضب مادورو، الذي اتهمت حكومته اليسارية واشنطن مرارًا بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلد الغني بالنفط، لكن المنهك اقتصاديًا.

ودعت الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة، وتعتبرها المحكمة الدستورية غير شرعية، إلى تظاهرات مناهضة لمادورو الأربعاء.

والاثنين، اعتقلت السلطات الفنزويلية 27 عسكريًا دعوا قرب كراكاس إلى عدم الاعتراف برئيس فنزويلا.