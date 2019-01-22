توقيف 3 نساء من عائلة مغربي ضمن منفذي هجمات باريس

اعتقلت السلطات الفرنسية، اليوم الثلاثاء، 3 نساء من عائلة فؤاد محمد العقاد، أحد الانتحاريين الذين نفذوا الهجوم على قاعة العرض “باتاكلان” في باريس، ليلة 13 تشرين الأول/نوفمبر 2015.

ويتعلق الأمر بشقيقة الانتحاري التي اعتقلت من داخل منزلها في ويسمبورغ بمنطقة الألزاس (شرقًا)، ثم والدته وأخته غير الشقيقة اللتين لا يعرف لحد الآن مكان توقيفهما حسب موقع “فرانس24”.

وكان فؤاد محمد العقاد آخر الانتحاريين الثلاثة الذين تم التعرف عليهم ضمن الخلية التي هاجمت قاعة الباتاكلان، وقتلت 90 شخصًا، وذلك بعد مقارنة حمضه النووي مع عائلته.

وسبق للعقاد أن غادر إلى سوريا سنة 2013؛ للالتحاق بتنظيم داعش رفقة شقيقه، الذي لم يتمكن من تحمل الوضع هناك وعاد إلى فرنسا.

ورغم مضي أزيد من 3 سنوات على هجمات باريس، التي خلفت 130 ضحية، ما تزال السلطات الفرنسية تجري تحريات حول الموضوع؛ بسبب شكوك حول وجود خلية متطرفة في أوروبا، كانت وراء هجمات بلجيكا أيضًا، وبلغ عدد الذين اعتقلوا على هامش الملف 15 مشتبهًا به.