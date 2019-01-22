مقتل عسكريَّينِ إثر تحطم مقاتلة روسية

المصدر: أ ف ب

قتل اثنان من أفراد طاقم مقاتلة روسية، وأصيب طياران حين تحطمت المقاتلة خلال طلعة تدريبية، اليوم الثلاثاء شمال غرب روسيا، كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، بعد أيام قليلة من تصادم دامٍ بين طائرتين.

وقالت الوزارة إنّ “طائرة من طراز تو-22 إم3 هبطت بصعوبة بعد طلعة تدريبية؛ بسبب تساقط الثلوج”، فتحطمت لدى الهبوط، كما نقلت عنها وكالة “تاس” للأنباء.

وتابعت: “تم نقل طيارَينِ إلى مرفق طبي.. ولقي اثنان من أفراد الطاقم مصرعهما” إثر الحادث الذي وقع في منطقة مورمانسك شمال غرب البلاد.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن مصادر قولها، إنّ أجهزة الطوارئ تحاول إخماد حريق في موقع الحادث.

والمقاتلة “تو-22 ام3” قاذفة إستراتيجية بعيدة المدى، تم تطويرها في سبعينيات القرن الفائت، وقد شارك عدد منها في العمليات العسكرية الروسية في سوريا، ويتم الإعلان عن ضرباتها الجوية ضد تنظيم داعش في سوريا في تقارير على التلفزيون الروسي.

ويضم طاقم الطائرة أربعة أفراد.

ويأتي الحادث بعد أقل من أسبوع من تصادم مقاتلتين روسيتين من طراز سوخوي-24 خلال طلعة تدريب فوق بحر اليابان في أقصى شرق البلاد يوم الجمعة الماضي.

وتم إنقاذ طيار واحد من أربعة طيارين، تمكنوا من القفز من الطائرتين، ثم عثر على جثتي طيارَينِ، في وقت لا يزال الرابع مفقودًا.

وستتم مراسم دفن الطيارَينِ يوم الأربعاء في مسقط الرأس (بارنول) في سيبيريا، حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.