شاهد بالفيديو.. لحظة اختطاف الطائرة الروسية

وثّق راكب لحظة قيام مسلحين باختطاف طائرة روسية كان على متنها أثناء رحلة داخلية من مدينة سورجوت، شرقي البلاد إلى موسكو.

وتمكن الراكب من تصوير مقطع الفيديو، الذي أظهر مجموعة من المسلحين الملثمين يرتدون الملابس ذاتها ويقفون وسط الطائرة، ومن خلفهم مسلح ملثم يرتدي ملابس سوداء، ويبدو أنهم كانوا يبلغون طاقم الطائرة والركاب بخطفهم للطائرة.

وقالت وسائل إعلام محلية، في وقت سابق الثلاثاء، إن طائرة ركاب روسية هبطت اضطراريًا أثناء رحلة داخلية؛ إثر محاولة من شخص مسلح لاختطافها وتغيير مسارها نحو أفغانستان.