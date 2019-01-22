ارتفاع عدد قتلى القصف الإسرائيلي على دمشق إلى 21 شخصًا معظمهم إيرانيون

ارتفع عدد قتلى القصف الإسرائيلي -الذي استهدف ليلة الاثنين مواقع عسكرية إيرانية وسورية قرب دمشق وجنوبها- إلى 21 قتيلًا، معظمهم من “الإيرانيين”، بحسب حصيلة جديدة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء.

وأوضح المرصد أن الضربات الإسرائيلية استهدفت مخازن للصواريخ والذخائر تابعة للقوات الإيرانية وحلفائها بالقرب من دمشق، بالإضافة إلى مراكز الدفاع الجوي السوري على مشارف العاصمة وفي الجنوب.

وأشار مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن إلى أن عدد القتلى ارتفع بعد أن تم التحقق من هوية الضحايا.

وأوضح “هناك 15 من المقاتلين الأجانب قتلوا من ضمنهم 12 من القوات الإيرانية” دون أن يتمكن من تحديد جنسية الضحايا الثلاث، مشيرًا إلى “مقتل 6 عناصر من قوات النظام السوري”.

وكان المرصد أفاد أمس الاثنين في حصيلة أولية، بمقتل 11 عنصرًا على الأقل.

وأعلنت إسرائيل عن شنّ سلسلة من الضربات الجوية في سوريا على مخازن ومراكز استخبارات وتدريب قالت إنها تابعة لفيلق القدس الإيراني، إضافة إلى مخازن ذخيرة، وموقع في مطار دمشق الدولي.

وصرَّح المتحدث العسكري الإسرائيلي جوناثان كونريكوس للصحافيين، أن إسرائيل استهدفت بطاريات الدفاع الجوي التابعة للقوات السورية التي أطلقت عشرات الصواريخ نحو الأهداف الإسرائيلية.

وأكد عبد الرحمن لـ “فرانس برس” أنها أعنف الغارات التي شنتها إسرائيل منذ بداية النزاع في العام 2011 ، مشيرًا إلى تضرر أحد مدرجات مطار دمشق الدولي.

مقتل 12 جنديًّا إيرانيًّا

وفي السياق، قالت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن 12 جنديًّا من القوات العسكرية الإيرانية المتواجدة في سوريا قتلوا خلال غارات جوية إسرائيلية يوم الأحد الماضي على مطار دمشق الدولي.

وذكرت الصحيفة في موقعها كما تناقلت ذلك مواقع إيرانية، أن “12 جنديًّا إيرانيًّا قتلوا في الهجمات الإسرائيلية في سوريا”.

من جانبه، ذكر موقع “جويا” الإيراني الإخباري المعارض، أن 7 عناصر من قوات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قتلوا في الهجمات الإسرائيلية، دون أن تعلن وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية عن حجم الخسائر.

وضربت طائرات مقاتلة تابعة لقوات الدفاع الإسرائيلية أهدافًا عسكرية إيرانية وسورية وبطاريات للدفاع الجوي ومواقع لقوات القدس في جميع أنحاء سوريا في الساعات الفاصلة من يوم الاثنين.

وشملت الأهداف العسكرية التابعة لقوة القدس مواقع تخزين الأسلحة، وموقعًا في مطار دمشق، وموقعًا للاستخبارات الإيرانية، ومعسكر تدريب عسكريًّا إيرانيًّا.

وتقول إسرائيل، إنها شنت تلك الغارات ردًّا على صاروخ أرض أرض كان الإيرانيون أطلقوه على الشطر المحتل من هضبة الجولان. وقال الجيش الإسرائيلي إنه تمَّ اعتراض هذا الصاروخ بواسطة منظومة “القبة الحديدية”.

ومنذ بدء النزاع في سوريا في 2011، قصفت إسرائيل مرارًا أهدافًا عسكريّة للجيش السوري أو أخرى لحزب الله ولمقاتلين إيرانيّين في سوريا، كان آخرها في الـ12 من الشهر الحالي في مطار دمشق الدولي.

وتُكرّر إسرائيل أنّها ستُواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا، وإرسال أسلحة متطوّرة إلى حزب الله اللبناني.

وتسبب النزاع السوري منذ اندلاعه في 2011 بمقتل أكثر من 360 ألف شخص، وأحدث دمارًا هائلًا في البنى التحتية، وتسبب بنزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.