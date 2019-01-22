إيطاليا: فرنسا ليس لها مصلحة في استقرار ليبيا

واصل نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني الثلاثاء، حربًا كلامية بين روما وباريس قائلًا إن فرنسا لا ترغب في تهدئة الأوضاع في ليبيا التي يمزقها العنف؛ بسبب مصالحها في قطاع الطاقة.

وقال سالفيني للقناة التلفزيونية الخامسة “فرنسا لا ترغب في استقرار الوضع في ليبيا ربما بسبب تضارب مصالحها النفطية مع مصالح إيطاليا”.

كانت وزارة الخارجية الفرنسية استدعت السفيرة الإيطالية أمس الإثنين، بعد أن اتهم لويجي دي مايو، وهو نائب آخر لرئيس الوزراء الإيطالي، باريس بإشاعة الفقر في أفريقيا، والتسبب في تدفق المهاجرين بأعداد كبيرة إلى أوروبا.