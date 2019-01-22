مسؤول أفغاني يكشف عن حصيلة مرتفعة لضحايا هجوم “قاعدة الاستخبارات”

المصدر: ا ف ب

أكد مسؤول محلي، يوم الثلاثاء، مقتل نحو 65 شخصًا في الهجوم الذي استهدف الإثنين الماضي، قاعدة للاستخبارات الأفغانية.

وهذه حصيلة جديدة أعلى بكثير من تلك التي وردت عقب وقوع الهجوم الذي تبنته حركة طالبان، وبلغت 12 قتيلًا.

وقال محمد سردار باخياري نائب رئيس مجلس ولاية وردك: “انتشلنا نحو 65 جثة من تحت الأنقاض بالأمس”.

وتحدَّث مسؤولٌ أمنيٌّ رفيعٌ -طلبَ عدم كشف هويته- عن مقتل 70 شخصًا في الهجوم.

ويأتي إعلان بخياري بعد قرابة يوم من اللغط بشأن حصيلة القتلى.

وفجّر مسلحون عربة مفخخة في منشأة التدريب قبل وصول سيارة أخرى تنقل مسلحين فتحوا النار على الجنود.