زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب شرقي إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات ولاية نوسا تينجارا الشرقية، شرقي إندونيسيا، اليوم الثلاثاء.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا في بيان، إن مركز الزلزال يقع على بعد 103 كيلومتر جنوب غربي منطقة سومبا الغربية بجزيرة سومبا التابعة للولاية المذكورة، وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم تصدر هيئة الأرصاد تحذيرًا بشأن احتمال حدوث موجات تسونامي عقب الزلزال الذي لم يسفر عن سقوط ضحايا وخسائر وفقاً للبيانات الأولية.

تجدر الإشارة أن إندونيسيا، شهدت العام الماضي، 11 ألف و 577 هزة أرضية.

وتقع إندونيسيا على ما يسمى بـ”حزام النار”، وهو قوس من خطوط الصدع تدور حول حوض المحيط الهادئ المعرض للزلازل المتكررة والثورات البركانية.