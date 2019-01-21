فرنسا تستدعي سفيرة إيطاليا احتجاجًا على تصريحات حول “إفقار إفريقيا”

المصدر: ا ف ب

استدعت وزارة الخارجية الفرنسية، الإثنين، سفيرة إيطاليا؛ احتجاجًا على تصريحات لنائب رئيس الحكومة الإيطالية لويغي دي مايو، اتهم فيها فرنسا بـ”إفقار إفريقيا” وتصعيد أزمة المهاجرين.

ونقلت وكالة ” فرانس برس” عن مصدر حكومي فرنسي لم تسمه قوله: إن وزارة الخارجية استدعت، الإثنين، سفيرة إيطاليا لدى فرنسا إثر هذه التصريحات.

وأفاد مكتب الوزيرة المكلفة بالشؤون الأوروبية، ناتالي لوازو، بأن مدير مكتب الوزيرة استدعى سفيرة إيطاليا تيريزا كاستالدو؛ إثر تصريحات “غير مقبولة وغير مبررة” صدرت عن مسؤولين إيطاليين بالأمس.

ويتنافس البلدان في إفريقيا التي خضعت في أعوام سابقة لاحتلال من قبل الدولتين الأوروبيتين، وبات تنافسهما السياسي والاقتصادي في ليبيا مثالًا على ذلك.