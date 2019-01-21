عسكريون يسيطرون على قيادة الحرس الجمهوري في فنزويلا (فيديو)

أظهرت مقاطع مصورة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وأعادت نشرها وسائل إعلام محلية، الإثنين، لقطات لعسكريين فنزويليين يعلنون السيطرة على منشأة عسكرية بالعاصمة كاراكاس، ويطالبون الرئيس نيكولاس مادورو، بالتنحي.

وأظهرت المقاطع، مجموعة من العسكريين يعلنون سيطرتهم على قيادة الحرس الوطني، في منطقة كوتيزا، في كاراكاس.

وقال ضابط صف برتبة “رقيب” عرف نفسه بـ”فيغيروا”، موجهًا حديثه للرئيس مادورو، إن “فنزويلا متحدة لإعادة تأسيس المسار الدستوري، لقد أردتَ ذلك، ونحن أيضًا”.

#ATENCIÓN “Aquí está lo que ustedes querían”: dicen los Guardias que se alzaron este #21Ene en Caracas pic.twitter.com/OcVkSaVhGy — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) ٢١ يناير ٢٠١٩

#ATENCIÓN “Todo esto por Venezuela” afirman los guardias que se sublevaron contra Nicolás Maduro este #21Ene pic.twitter.com/Z9xswatHWV — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) ٢١ يناير ٢٠١٩

ولم يصدر أي تعليق من الحكومة بخصوص هذه الأنباء إلى غاية الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش.

وأعيد انتخاب مادورو، في 20 مايو/ أيار 2018، لولاية رئاسية ثانية مدتها 6 سنوات، وجرى تنصيبه رسميًا، الجمعة الماضية.

وفي هذا الشأن، أعلنت “مجموعة ليما”، التي تضم 14 دولة في الأمريكيتين، رفضها الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية في فنزويلا.

وتواجه فنزويلا أزمة سياسية واقتصادية كبيرة، تحت إدارة مادورو، في وقت تُعتبر فيه هدفًا لعزلة سياسية كبيرة في المنطقة وعقوبات مالية.

ومنظمة الدول الأمريكية، منظمة دولية إقليمية في القارة الأمريكية، تأسست في 1948، بالعاصمة الكولومبية بوغوتا، ومقرها واشنطن.‎