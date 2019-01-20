إيران تعتقل 4 صحفيين من أهل السنة

اعتقلت السلطات الإيرانية في مدينة زاهدان جنوب شرق البلاد، أربعة من الصحفيين العاملين في موقع “سني نيوز” التابع لزعيم أهل السنة في إيران الشيخ مولوي عبدالحميد إسماعيل زهي.

وذكر موقع “إيران واير” المعارض، الأحد، أن مكتب المدعي العام ومحكمة مدينة زاهدان الثورية استدعت، الخميس الماضي، أربعة صحفيين موظفين في موقع سني نيوز الذي يموله زعيم أهل السنة الشيخ مولوي عبدالحميد”.

وأضاف الموقع إن “السلطات وجهت أربعة طلبات منفصلة للصحفيين الموظفين للمثول أمام مكتب المدعي العام في مدينة زاهدان”، مشيرًا إلى أن “الصحفيين الأربعة ملزمين بالحضور إلى مكتب المدعي العام خلال مدة أقصاها خمسة أيام بعد استلام الطلب”.

ونقل الموقع الالكتروني عن مصادر خاصة إن “الصحفيين تم استدعاؤهم واستجوابهم بوساطة استخبارات الحرس الثوري في مدينة زاهدان التي تقطنها أغلبية من الطائفة السنية”.

ويعد موقع “سني أون لاين” واحدًا من أهم المواقع الإلكترونية التي تقوم بتغطية الأقلية السنية وتحت إشراف مولوي عبدالحميد إسماعيل زهي، إمام جمعة مدينة زاهدان، والذي يحاول إبقاء الإعلام بعيدًا عن متناول أي توتر.

وينشط الموقع الإلكتروني الذي حظرته السلطات الإيرانية منذ أكثر من 10 سنوات دون أي إجراءات قانونية أو قضائية تطالب بحجبة، في حين أن الطائفة السنية ليس لديها أي وسائل إعلام عامة داخل إيران.