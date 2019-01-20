رسالة من طلاب سُنة لروحاني تطالب بإنهاء التمييز الوظيفي

طالب عدد من طلاب الجامعات في محافظة “هرمزغان” جنوب إيران، الرئيس الإيراني حسن روحاني، باتخاذ إجراءات ضد التمييز وتوظيف الكفاءات من أبناء السنة في المحافظة.

وقال الطلاب برسالة نشرتها إذاعة “الغد” التابعة للمعارضة الإيرانية الأحد، إن “مديري التعليم في محافظة هرمزجان يخافون من تعيين مديرين سنّة في مقاطعات هذه المحافظة”، منوهين إلى “قرار حاكم مدينة قشم إحدى مقاطعات محافظة هرمزغان، بعدم تعيين أحد من أبناء الطائفة السُّنّية، عقب إنشاء مؤسسة حكومية تسمى حراء”.

وقال مولوي عبد الحميد، زعيم أهل السُّنة في إيران، إن “وضع الأقليات الدينية في حكومة روحاني لم يتغير”، مضيفًا أن “بعض الدوائر الحكومية في محافظة سيستان وبلوشستان ذات الأغلبية السُّنّية، يوجد فيها 6 إلى 12% من الموظفين السُّنة فقط”.

ويبلغ عدد السُّنة في إيران نحو 10 ملايين من أصل 80 مليون، ويتوزعون في مختلف المحافظات في حين يتركز وجودهم في سيستان وبلوشستان وهرمزغان وغلستان وخراسان الجنوبية والأحواز.

وتؤكد التقارير الدولية على أن السلطات الإيرانية تمارس مخططات طائفية في المدن التي يقطنها السُّنة، عبر توظيف مواطنين من أبناء الطائفة الشيعية.