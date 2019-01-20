موظف محلي بالقنصلية الأمريكية في تركيا يواجه اتهامات بشأن صلاته بكولن‎

ذكرت وكالة “دمير أورين” للأنباء، أن المدعين الأتراك أعدوا لائحة اتهام ضد موظف محلي بالقنصلية الأمريكية، كانت السلطات ألقت القبض عليه للاشتباه في أن له صلاتٍ بشبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن.

وتتهم أنقرة غولن بتدبير محاولة انقلاب عام 2016، لكنه ينفي ضلوعه فيها.

وزاد القبض على “متين توبوز”، الموظف بالقنصلية في أكتوبر/ تشرين الأول 2017، من التوتر القائم بين الولايات المتحدة وتركيا؛ ما دفع البلدين إلى تعليق خدمات إصدار التأشيرات لشهور.

وتوبوز محبوس إلى جانب اثنين من الموظفين المحليين الآخرين بالقنصلية، وكذلك مواطن أمريكي من أصل تركي وعالم بإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) يواجه اتهامات بالإرهاب، وتريد واشنطن إطلاق سراحهم جميعًا.

ونقلت وكالة “دمير أورين”، عن لائحة الاتهام الموجهة لتوبوز والمؤلفة من 78 صفحة، ذكرها أنه كان على صلة وثيقة للغاية بضباط الشرطة الذين تشتبه السلطات في لعبهم دورًا بمحاولة الانقلاب.

وقالت وكالة الأنباء، إن الوثيقة أدرجت الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم بين المدعين.

وينص القانون التركي، على أن القضاء سيحدد الآن ما إذا كانت قضية توبوز ستحال للمحاكمة.

والعلاقات متوترة بين العضوين في حلف شمال الأطلسي، بسبب دعم الولايات المتحدة للمقاتلين الأكراد في شمال سوريا، وخطة تركيا شراء نظام دفاع جوي روسي وسجن الولايات المتحدة مسؤولًا تنفيذيًّا لبنك حكومي تركي في قضية تتعلق بالتهرب من العقوبات المفروضة على إيران.

وطالبت أنقرة الولايات المتحدة مرارًا تسليمها كولن الذي يعيش في منفاه الاختياري منذ 1999.

وأشار مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى أن تركيا تحتجز أكثر من 160 ألف شخص وفصلت تقريبًا العدد ذاته من الموظفين الحكوميين بسبب صلات مزعومة بمحاولة الانقلاب.