وقف الرحلات الجوية للسفراء والدبلوماسيين… عجز مالي يدفع الخارجية الإسرائيلية للتقشف

ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، مساء السبت، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية تعاني عجزًا في موازنتها بقيمة 350 مليون شيكل (95 مليون دولار تقريبًا).

وأدى العجز إلى شل حركة كافة السفراء والدبلوماسيين الإسرائيليين في الخارج، بما في ذلك الرحلات الجوية الداخلية في الدول التي يعملون بها، والرحلات الخارجية من وإلى إسرائيل باستثناء المهمة جدًا.

وتحصل الوزارات الإسرائيلية الرئيسية كالخارجية والمالية والجيش، على تمويلات مفتوحة وتعدل أكثر من مرة سنويًا، دون الوزارات الأخرى، إلا أن الأزمة أصابت الخارجية.

الصحيفة أضافت في انتقاد مباشر لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه “في الوقت الذي يتفاخر فيه رئيس الوزراء بإنجازاته السياسية، تبدأ وزارة الخارجية العام الجديد بعجز في موازنتها بقيمة 350 مليون شيكل”.

وكمثال على تأثير العجز في العمل الدبلوماسي الإسرائيلي، فإن “كل الأعمال يتم إنجازها الآن عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، فيما لم يتمكن سفير إسرائيل في إيطاليا من الذهاب إلى روما لمهمة رسمية، بسبب الأزمة”، وفق الصحيفة.

“يديعوت أحرونوت”، أضافت أنه تم إبلاغ القناصل الإسرائيليين في مدينة نيويورك، بإجراء زيارتهم للمدن البعيدة في الصباح الباكر والعودة مساء، لعدم تكليف القنصلية رسوم الإقامة في الفنادق.

وفي مقر الخارجية ذاتها، تلقى المسؤولون تعليمات بعدم السفر إلى الخارج، إلا إذا كانت الزيارة مهمة جدًا، وشمل القرار الدائرة الأمنية التابعة للوزارة، وحصر السفر في التقنيين الذين يتوجب عليهم إجراء إصلاحات في مقار السفارات.

وقالت الخارجية في بيان، الأحد، إنه “تم وضع موازنة 2019 بناء على أنه سيتم إغلاق ممثليات إسرائيلية في العالم، لكن تطور علاقات إسرائيل الدبلوماسية، حال دون إغلاقها، بل هناك نية لافتتاح ممثليات جديدة”.

وأضافت الخارجية: أنه تجري حاليًا محادثات بين مكتب رئيس الوزراء ووزارتي المالية والخارجية، لمواءمة الموازنة بناء على احتياجات الوزارة، لكن حتى يتم ذلك، ستبقى الوزارة تعمل بناء على الموازنة المتوفرة لها حاليًا”.

ويتولى نتنياهو أيضًا وزارة الخارجية إضافة لمنصبه رئيسًا للوزراء.