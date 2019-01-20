ترامب يقترح إجراء إصلاحات لوضع المهاجرين مقابل تمويل الجدار الحدودي

اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الديمقراطيين، إجراء إصلاحات شاملة تتعلق بوضع المهاجرين، في حال موافقتهم على البند الخاص بتمويل إنشاء جدار حدودي مع المكسيك.

وشدد ترامب في خطاب متلفز بالبيت الأبيض، على ضرورة إصلاح نظام قبول المهاجرين في البلاد، مبينًا أن عدم توفر الحماية اللازمة لبعض الأجزاء في حدود الولايات المتحدة مع المكسيك، يتسبب في دخول المهاجرين غير النظاميين ومهربي المخدرات إلى البلاد.

وأكد على أهمية بناء الجدار الحدودي، للقضاء على المشاكل التي تحدث في القسم الجنوبي من البلاد.

وصرح ترامب أن الإصلاحات المقترحة تتضمن توفير حماية مؤقتة لمدة 3 سنوات، للأطفال المهاجرين غير النظاميين، مقابل موافقة الديمقراطيين لتمويل الجدار الحدودي.

كما تعهد ترامب بعدم ترحيل هؤلاء الأطفال البالغ عددهم 700 ألف، بعد انقضاء مدة الحماية المؤقتة إلى خارج البلاد.

وذكر أيضًا أن الإصلاحات تضمن للمهاجرين الخاضعين لقانون الحماية المؤقتة، تمديد تصاريحهم القانونية لمدة 3 أعوام.

ودعا ترامب الديمقراطيين إلى الموافقة على مقترحه من أجل إعادة فتح الحكومة الفيدرالية بأسرع وقت.

ودخل الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية أسبوعه الثالث، بعد فشل البيت الأبيض والكونغرس في التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة، مع إصرار ترامب على تضمين تكاليف إنشاء جدار على حدود بلاده مع المكسيك.

ويطالب ترامب، بإضافة 5.7 مليار دولار إلى مشروع الموازنة لتمويل بناء الجدار، فيما يعارض الديمقراطيون ذلك.

وفي ظل غياب اتفاق على الموازنة، يتوقف عمل نحو ربع المؤسسات الفيدرالية، بما فيها وزارات الأمن الداخلي والنقل والزراعة والخارجية والعدل، إضافة إلى المنتزهات العامة.