تمديد احتجاز عارضة بيلاروسية زعمت امتلاكها دليلًا على تواطؤ بين موسكو وترامب‎

المصدر: أ ف ب

مدّدت محكمة روسية اليوم السبت، لثلاثة أيام احتجاز عارضة بيلاروسية، زعمت أن لديها دليلًا على تواطؤ روسي مع حملة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتُحتجز العارضة “أناستازيا فاشوكيفيتش” في سجن جنوب موسكو، بعد اعتقالها مع عدد من زملائها في المطار في موسكو يوم الخميس. وقد “جرَّها” رجال الشرطة من منطقة الترانزيت في المطار أثناء ترحيلها إلى بيلاروسيا.

ووصلت العارضة وزملاؤها الى المطار بعد أن رحَّلتهم سلطات تايلاند إلى بيلاروسيا بعد سجنهم لمدة عام بتهمة المشاركة في “دورة تدريب جنسية”.

وقالت القاضية ناتاليا بوريسينكوفا:”قررت المحكمة تمديد اعتقال (فاشوكيفيتش) 72 ساعة”، على ما ذكرت وكالة أنباء ريا نوفوستي.

وذكرت وكالة أنباء إنترفاكس، أنّ فاشوكيفيتش أنكرت تُهم الدعارة الموجَّهة إليها، وقالت للمحكمة:”لست مذنبة بالتهم الموجهة إليّ”.

وأُدينت فاشوكيفيتش في تايلاند في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد أن أمضت نحو عام في السجن عقب اعتقالها في منتجع باتايا، واعترفت بعدد من التهم، بينها الدعارة، والتجمع غير القانوني.

وكانت فاشوكيفيتش تشارك بندوة يقودها الروسي إليكس كيريلوف، الذي يقول إنه مدرب في الإغواء.

وكانت قد توجهت إلى تايلاند بعد أن أثارت فضيحة سياسية، عندما نشرت تسجيل فيديو قالت إنه يُظهر الملياردير الروسي أوليغ ديريباسكا ونائبًا نافذًا لرئيس الوزراء الروسي وهما على يخت، ورفع ضدها ديريباسكا شكوى يتهمها فيها بالتطفل على خصوصيته.

وأثناء احتجازها في تايلاند زعمت أن لديها معلومات عن تدخل روسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016، وطالبت بمساعدة أمريكية خشية ملاحقتها قضائيًا في روسيا.

وقال محاميها ديمتري زاتسارينسكي للصحفيين، إنّ”موكلته الشابة لم ترتكب أيَّ جريمة”.