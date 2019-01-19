ترامب ينفي إلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، إنّ تقدمًا يتحقق صوب اتفاق تجارة مع الصين، ونفى أن يكون يدرس إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الصينية.

وأبلغ ترامب الصحفيين قائلًا: “الأمور تمضي على نحو جيد جدًا مع الصين وفيما يتعلق بالتجارة”، مضيفًا أنّه رأى بعض “التقارير الكاذبة” التي تشير إلى أنّ الرسوم الجمركية الأمريكية على المنتجات الصينية سيتم إلغاؤها.

وأضاف: “إذا أبرمنا اتفاقًا، فبالتأكيد لن تكون لدينا عقوبات، وإذا لم نبرم اتفاقًا ستكون لدينا عقوبات. عقدنا بالفعل عددًا استثنائيًا جدًا من الاجتماعات، وهناك إمكانية جيدة للغاية لإبرام اتفاق مع الصين. الأمر يمضي جيدًا. أستطيع أن أقول إنه يمضي بصورة جيدة على النحو الممكن أن يمضي به”.