هجوم بسيارة مفخخة يستهدف مركزًا عسكريًا جنوب الصومال

استهدفت سيارة مفخخة يقودها انتحاري، اليوم السبت، مركزًا عسكريًا للقوات الحكومية في إقليم جوبا السفلي جنوب الصومال، وفق مصدر عسكري.

وقال الضابط في الجيش، أحمد فارح، إن مقاتلي الشباب شنوا هجومًا بدأ بعملية انتحارية على “بار سنغوني” المركز العسكري الرئيس للقوات الحكومية في إقليم جوبا السفلى.

وأضاف أن “العملية الانتحارية أعقبتها اشتباكات عنيفة بين عناصر من مقاتلي الشباب والقوات الحكومية”.

وأوضح فارح أن “الاشتباكات تواصلت لأكثر من ساعة في محيط المركز العسكري”.

من جهتها، أعلنت حركة الشباب الصومالية، مسؤوليتها عن الهجوم، ولم ترد على الفور أنباء بشأن سقوط ضحايا.

يذكر أن المركز العسكري “بار سنغوني” كان يتمركز فيه وحدات من قوات إدارة جوبالاندا المحلية التي تستعد لشن عملية عسكرية ضد مقاتلي “الشباب” في مدينة بؤالى بإقليم جوبا الوسطى المعقل الرئيسي لمقاتلي الحركة.