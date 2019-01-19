في إعلان نادر.. مولر يستبعد صحة اتهامات كشفها تقرير صحفي عن ترامب

قلل روبرت مولر، المدعي الخاص المكلف التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، من أهمية الأنباء التي وردت في تقرير نشره موقع إخباري حول طلب الرئيس دونالد ترامب من محاميه الكذب أمام الكونغرس، واصفًا تلك الأنباء بـ”غير الدقيقة”.

وكان “بازفيد نيوز” الأمريكي نشر تقريرًا مساء الخميس، بالاستناد إلى مصدرين في الشرطة الفدرالية لم يكشفهما، يفيد أن ترامب طلب من محاميه السابق مايكل كوهين أن يكذب في جلسة الاستماع أمام الكونغرس في 2017 بشأن محادثات متعلقة بمشروع عقاري في روسيا.

وقال الناطق باسم مولر في إعلان نادر جدًا إن “وصف موقع بازفيد لتصريحات محددة تم الإدلاء بها لمكتب المدعي الخاص، وسمات الوثائق والشهادة التي حصل عليها هذا المكتب بشأن شهادة مايكل كوهين أمام الكونغرس غير دقيقة”.

ونقل ترامب على الفور في تغريدة لقطة لشاشة تلفزيون “فوكس نيوز” خلال بث توضيحات مولر. وبعدها رحب بإعلان فريق مولر.

لكن ترامب نشر عدة تغريدات انتقد فيها الموقع الإخباري، وكتب: “يوم حزين للصحافة لكنه يوم عظيم لبلدنا”.

بدوره، قال رئيس تحرير “بازفيد نيوز” بن سميث في تغريدة على تويتر: “نؤكد ثقتنا في تحقيقنا وفي المصادر التي غذته، وندعو المدعي الخاص إلى توضيح ما يعترض عليه”.

واعتبر الموقع الإلكتروني أن الاتهام الذي تعرض له “خطير”، لأنه “يشكل أول مثال على طلب فيها ترامب من شخص يعمل تحت إمرته أن يكذب مباشرة بشأن علاقاته مع روسيا”.

أما كوهين الذي يؤكد أو ينفي عادة على تويتر المعلومات الصحفية المتعلقة به، فلم يصدر أي رد فعل هذه المرة، وقال محاميه لاني ديفيس إنه لن يرد على أي سؤال في هذا الشأن.

وكان البيت الأبيض ورودي جولياني محامي ترامب دافعا بقوة، الجمعة، عن الرئيس الأمريكي في مواجهة هذه الاتهامات التي اعتبرتها المعارضة الديمقراطية “الأخطر” حتى الآن.

وقال جولياني إن تقرير بازفيد “خاطئ قطعًا”.

من جهته، كتب لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف في تغريدة إن “هذه المزاعم قد لا يكون لها أساس، لكن إذا تبين أنها صحيحة فستمثل تحريضًا على الإدلاء بشهادة زور وعلى عرقلة عمل القضاء”.