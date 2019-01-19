ترامب: إعلان مهم بشأن الإغلاق الحكومي اليوم

المصدر: أ.ف.ب

سيصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت “إعلانا هاما” بشأن الإغلاق الحكومي والوضع على الحدود الجنوبية للبلاد.

ويدخل الإغلاق الجزئي للحكومة الفدرالية، الذي بدأ مع رفض ترامب التوقيع على قانون الموازنة الذي لم يتضمن خطته لانشاء جدار حدودي مع المكسيك، أسبوعه الخامس السبت.

وكتب ترامب على تويتر “سأصدر إعلانا هاما بشأن الأزمة الإنسانية على حدودنا الجنوبية والإغلاق (الحكومي) بعد ظهر غد الساعة الثالثة بعد الظهر (بالتوقيت المحلي)، مباشرة من البيت الأبيض”، من دون ان يقدم مزيدا من التفاصيل.

وتأثر نحو 800 ألف موظف فدرالي والعديد من المتعاقدين بالإغلاق الحكومي الجزئي وهو الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.