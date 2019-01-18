حكم بالسجن 10 سنوات على قاضٍ فاز بجائزة لحقوق الإنسان في تركيا

أصدرت محكمة تركية، الجمعة، حكمًا على قاضٍ فاز بجائزة في مجال حقوق الإنسان، بالسجن عشر سنوات؛ بسبب صلات بشبكة تقول أنقرة إنها دبرت محاولة انقلاب في 2016.

وأدين مراد أرسلان، المعتقل منذ 22 شهرًا، بالانتماء إلى “منظمة إرهابية مسلحة”، بعد أن وجه له ممثلو الادعاء اتهامًا “باستخدام تطبيق رسائل مشفرة يسمى بايلوك”.

ونفى أرسلان الاتهامات الموجهة إليه، وقال إن “أي أدلة على أنه استخدم هذا التطبيق كانت مختلقة”.

وتقول الحكومة التركية: إن “ذلك التطبيق المحظور استخدم على نطاق واسع بين أتباع رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، الذي تلقي عليه بمسؤولية تدبير انقلاب فاشل قام فيه جنود مارقون بالاستيلاء على دبابات وطائرات، وهاجموا البرلمان وقتلوا نحو 250 مدنيًا”.

ومنحت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بمجلس أوروبا، في 2017، جائزة “فاتسلاف هافيل” إلى أرسلان، وقد كان معتقلًا وقتها، في قرار دفع تركيا للقول إنها “ستخفض من التمويل الذي تقدمه لتلك اللجنة”.

وكان أرسلان الرئيس السابق لنقابة القضاة والمدعين في تركيا، وهي رابطة قانونية مدنية أغلقتها الحكومة بمرسوم، في إطار حملة واسعة النطاق تلت محاولة الانقلاب.