دولة جديدة تعلن استعدادها لاستضافة قمة ترامب وكيم

المصدر: ا ف ب

أعلن رئيس الوزراء الفيتنامي نغوين خوان بوك، اليوم الجمعة، أن بلاده مستعدة لاستضافة قمة ثانية محتملة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون حول إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

وقال رئيس الحكومة في مقابلة مع قناة بلومبيرغ، “لا نعرف القرار النهائي، لكن إذا حدث ذلك فسنفعل ما بوسعنا لتسهيل الاجتماع”.

وذكر مصدر حكومي فيتنامي، أن “استعدادات لوجستية” تجري على الرغم من أنه لم يتخذ “أي قرار رسمي” بعد.

وكان الجنرال كيم يونغ شول أقرب مساعدي كيم، قد وصل مساء أمس الخميس، إلى واشنطن؛ للإعداد مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للقاء جديد بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي.

وقال مراقبون، إن الاجتماع يمكن أن يعقد في هانوي أو دانانغ (وسط)، المنتجع الذي كان يضم خلال حرب فيتنام قاعدة جوية مهمة استخدمها الجنود الأمريكيون وقوات فيتنام الجنوبية.

وقد استضاف عام 2017 قمة لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا المحيط الهادىء حضرها الرئيس ترامب.

وعقدت القمة الأولى بين الزعيمين التي وصفت بالتاريخية بسنغافورة، وحظيت بتغطية إعلامية واسعة ومتابعة في جميع أنحاء العالم.